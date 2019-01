Gemeente: raadpleeg verzekeraar na schade Scheveningen

Den Haag heeft ook een link op de website gezet die leidt naar een formulier ’aansprakelijkstelling gemeente’ waar mensen „overige schades” kunnen invullen.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat dinsdag in Scheveningen zelf kijken naar de schade die is ontstaan door de vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand bij Scheveningen. De burgemeester is om 15.00 uur op de boulevard bij de kiosk die er ernstig door beschadigd is geraakt. Ze zal daar „de schade opnemen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Voor nu, stelt de gemeente, is het duidelijk dat zeker een woning aanzienlijke schade heeft opgelopen en meerdere woningen en gebouwen schade hebben aan bijvoorbeeld daken. Er is op diverse plaatsen waterschade en schade aan auto’s en fietsen. Het totale schadebeeld wordt later bekend.