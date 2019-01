Baby na 35 uur uit puin van flat gered

De flat raakte maandagochtend zwaar beschadigd door een gasexplosie waarbij zeker zeven doden vielen. Nog 36 mensen worden vermist.

Goed ingepakt

Het elf maanden oude jongetje werd gevonden, nadat een hulpverlener hem had horen huilen. De baby is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft de kou overleefd omdat hij goed was ingepakt in zijn wieg. Zijn moeder heeft het instorten van de flat ook overleefd en is naar het ziekenhuis gekomen.

De ontploffing gebeurde in de vroege ochtend, toen de meeste inwoners nog lagen te slapen. Er stonden 110 mensen geregistreerd als bewoner.

Magnitogorsk ligt ongeveer 1400 kilometer ten oosten van Moskou.