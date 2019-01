Dappere oma (86) jaagt inbrekers weg

In eerste instantie had de vrouw niet door dat er inbrekers aan haar deur stonden te rommelen. „Ze dacht dat er iets van vuurwerk binnen was gekomen. Toen ze ging kijken, sloegen de inbrekers op de vlucht”, vertelt zoon Heimen. De poging het huis aan de Herloseweg binnen te dringen mislukte. „Volgens de politie waren er zeker vijf inbraken in de omgeving”, zegt Heimen.

Inmiddels is de vrouw weer een beetje van haar schrik bekomen en kan ze met haar tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen van het nieuwe jaar en een schaal vol oliebollen genieten.

Het ruitje in de deur werd door de inbrekers ingeslagen. Ⓒ Heimen van Diest