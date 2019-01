Zoon van bekende Nederlandse econoom na 2 dagen terecht

Hij blijkt overvallen te zijn en ligt in een Russisch ziekenhuis met onbekende verwondingen. Zijn collega’s verloren hem op zondag tijdens het uitgaan uit het oog, en hoorden sindsdien niet meer van de Nederlander. „We maken ons grote zorgen, dus wanneer je iets hoort of weet, meldt dat alsjeblieft aan ons”, schrijft zijn zus op Facebook.

Vader Sweder Van Wijnbergen was een belangrijke deskundige tijdens de financiële crisis en verscheen daardoor veelvoudig in de media. Hij werkte een tijd als econoom bij de Wereldbank en is tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan De Telegraaf dat Syward vermist was en inmiddels is teruggevonden. ,,We hebben nauw contact met de familie en de werkgever van Syward”, laat een woordvoerder weten. ,,We namen de vermissing serieus, maar kunnen verder niet ingaan op de details.”