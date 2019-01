Postcodekanjer valt in Groningse dorp Glimmen

Vorig jaar viel de Postcodekanjer in het Friese Eastermar Ⓒ ANP

DEN HAAG - In het Groningse dorp Glimmen is het nieuwe jaar goed begonnen. De Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro is gevallen op de postcode 9756, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het is de enige postcode in het dorp met 1115 inwoners.