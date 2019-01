Verdubbeling geweld tegen politie tijdens oud en nieuw

Geweld tegen politieagenten tijdens de jaarwisseling is verdubbeld. Het aantal geweldszaken tegen politiemensen steeg van 17 naar 37 incidenten. Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen vindt het onbegrijpelijk. ,,Blijkbaar vindt een groep het normaal om zich te misdragen en vuurwerk te gooien naar politieagenten en hulpverleners. Dat is onacceptabel. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich zo misdragen ten opzichte van hen die zorg dragen voor de veiligheid tijdens wat het grootste feest van het jaar zou moeten zijn. Achter elk uniform zit een gewoon mens van vlees en bloed, die 24 uur per dag klaar staat voor iedereen die hulp nodig heeft.''

Hij typeert de jaarwisseling als grillig. ,,Het hele beeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie, laat zien dat de jaarwisseling drukker is geweest dan vorig jaar. Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk."

Het aantal incidenten gerelateerd aan vuurwerk steeg in vergelijking met vorig jaar met 12 procent. Er zijn 328 aanhoudingen verricht. Dat waren er 41 minder dan het voorgaande jaar.