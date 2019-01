Expert: ’Opstelling gemeente totaal onverantwoord’

Ongelooflijk hoeveel troep en brandschade er rond Scheveningen is na de vuurzee van oudejaarsavond. Ⓒ Peter van Zetten

Scheveningen - Het is brandtechnisch totaal onverantwoord om palletbouwwerken van tientallen meters hoog zoals in Scheveningen, in brand te laten steken. Dat zegt brandexpert Fred Vos. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente dit heeft toegestaan.