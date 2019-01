’Straffen omhoog voor geweld tegen hulpverleners’

Het aantal incidenten met geweld tegen de politie tijdens nieuwjaarsnacht is meer dan verdubbeld van 27 naar 59. Voor de CDA-bewindsman reden om zwaardere straffen op te leggen voor hinderen van hulpverleners. ,,Wat mij betreft mogen die straffen omhoog.’’

Dat het weer mis ging is een fikse tegenvaller voor Grapperhaus. Hij riep, net als premier Rutte, voor de jaarwisseling nog op om van hulpverleners af te blijven. De minister komt later met een uitbreide reactie, als de balans van het verloop van de jaarwisseling volledig is opgemaakt.