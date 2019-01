Puinruimen in Scheveningen na horrornacht

Greet Kappers bekijkt de brandschade aan haar auto. „Het was zo beangstigend. Overal regende het vuur.” Ⓒ foto’s peter van ZETTEN

Scheveningen - Het traditionele vreugdevuur in Scheveningen is oudejaarsnacht uitgelopen op een drama. Een vonkenregen trok daar over huizen en auto’s. Inwoners beleefden een horrornacht. De toekomst van het vreugdevuur hangt aan een zijden draadje.