Brandweer Rotterdam druk met vuur en agressie

Tijdens de nieuwjaarsnacht wordt uitgerukt voor een containerbrand.

ROTTERDAM - Het is klokslag twaalf uur als de mannen van de Rotterdamse kazerne Mijnsherenlaan elkaar een ferme hand geven, maar dan ook meteen weer in de tankautospuit springen. De plicht roept, en de nieuwjaarsnacht is nog jong. Elk moment kan ergens brand uitbreken. Dan is het, merkt De Telegraaf die meerijdt met een van de ploegen, zwaailicht en sirene aan en gáán als de brandweer.