Feestvuur op strand ’waanzin’

Hij reageert op de vonkenregen die oudejaarsnacht over Scheveningen trok. Het vuur was afkomstig van een pallettoren van maar liefst 48 meter hoog die op het strand in brand was gestoken. ’Waanzinnig’, aldus Vos. Pallethout brandt namelijk hard en lang. Daardoor kan gemakkelijk vliegvuur ontstaan, stelt hij. Het bouwwerk was bovendien liefst 13 meter hoger dan toegestaan. Toch mocht het evenement doorgaan.

Burgemeester Krikke van Den Haag is enorm geschrokken en laat na alle commotie onderzoeken hoe het ’vreugdevuur’ op Scheveningen zo enorm uit de hand heeft kunnen lopen.