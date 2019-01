Dodental flatramp Rusland loopt verder op

Het tien verdiepingen tellende gebouw uit de Sovjet-tijd stortte maandag gedeeltelijk in na een explosie, die vermoedelijk is veroorzaakt door een gaslek. Reddingswerkers zoeken sindsdien in het puin naar slachtoffers. Zij troffen ruim een dag na de ontploffing nog een levende baby aan. Op videobeelden is te zien hoe de hulpverleners het jongetje, dat roze sokken draagt, uit het puin halen en naar een ambulance rennen.

Het elf maanden oude kind kon ondanks de vrieskou overleven omdat hij goed ingepakt in zijn wieg lag, zeggen de autoriteiten. Wel liep het jongetje onder meer beenbreuken, een hoofdwond en bevriezingsverschijnselen op. Hij is begeleid door medisch specialisten naar hoofdstad Moskou gevlogen voor verdere behandeling.

De vader van het kindje vertelde nieuwszender RT in een lokaal ziekenhuis dat hij voor zijn werk van huis was tijdens de ramp. Die nachtdienst heeft mogelijk zijn leven gered. Ook de moeder en broer van het geredde kind, dat Vanya zou heten, zijn nog in leven. Over het lot van ruim 20 vermiste mensen bestaat nog wel onduidelijkheid.

