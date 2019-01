Deze video maakte Feis vlak voor dood

De beelden daarvan (zie onder) zijn inmiddels te zien op sociale media en worden gedeeld door regionale media. Vermoedelijk vanaf een hoog flatgebouw is het vuurwerk boven Rotterdam te zien.

„Nieuw jaar, nieuwe doelen. Een daarvan is nieuwe muziek droppen dit jaar.” Even later verwondert Feis zich nog over het vuurwerk boven de wijk Chinatown.

De politie kan overigens nog geen nieuwe informatie over de schietpartij delen. Kort na de schietpartij zijn op het Heemraadsplein twee vrouwen (32 en 59 jaar), een vijftienjarig meisje en vier mannen (36-45 jaar) afkomstig uit Rotterdam aangehouden. Om de arrestaties mogelijk te maken, moest de politie eerst waarschuwingsschoten lossen.

Vrienden van Feis hebben verslagen gereageerd op zijn dood. „Mijn hele jaar verpest door ernstig verdriet”, schrijft rapper U-Niq. „Mijn broertjes! Waarom nou???”

