Netflix zwicht voor Saoedi-Arabië en censureert aflevering

Saudi-Arabië blijkt een klacht te hebben ingediend bij de streamingsdienst; de aflevering zou in strijd zijn geweest met de lokale anti-cybercrimewet, zo meldt The Financial Times.

In de verwijderde uitzending (zie hieronder) spreekt Minhaj kritisch over kroonprins Bin Salman, over onder meer de moord op journalist Jamal Khashoggi, maar ook de oorlog in Jemen.

„Enkele maanden geleden werd Bin Salman als grote hervormer bewierookt. De dood van Khashoggi veranderde dat. Waarom hebben we die moord nodig gehad om dit eindelijk te zien?”, vraagt Minhaj zich af.

Netflix verdedigt de censuur, enigszins tandenknarsend. „We steunen wereldwijde artistieke vrijheid en hebben alleen deze aflevering verwijderd nadat we een geldig juridisch verzoek hadden gekregen om te voldoen aan de lokale wetgeving.”

Volgens internationale media zou dit de eerste keer zijn dat Netflix een aflevering verwijdert na overheidsbemoeienis.