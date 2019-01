Konijntjes gedumpt in doos Rotterdam-Zuid

Een voorbijganger vond de dieren, die onder de klitten zitten, op oudjaarsdag in een doos naast een afvalcontainer aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid. Volgens de dierenambulance gaat het om dwergkonijnen van het ras Teddy. „In deze doos zaten 5 bange konijnen. De konijnen zien er onverzorgd uit en zitten onder de klitten”, schrijft de dierenambulance op Facebook.

De diertjes krijgen bij opvang het Knaagspoor medische zorg. „Zwaar vervilt en stijf onder de vlooien. Triest dat deze mensen dit laten gebeuren”, aldus de konijnenopvang.

De reacties op het achterlaten van de konijntjes zijn op sociale media niet van de lucht, maar er zijn ook dierenvrienden die aanbieden de beesten in huis te nemen. „Verschrikkelijk, mochten wij ze in ons warme huis kunnen opvangen en verzorgen in deze toch al drukke dagen voor jullie, kunnen jullie contact opnemen”, aldus de Rotterdamse Petronella.