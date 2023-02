Proces opgehaalde IS-vrouwen: ’Amina E. geen terroriste, maar slachtoffer mensenhandel’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Dinsdag en woensdag vond in de rechtbank van Rotterdam de eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen de vrouwen. De meesten lieten verstek gaan.

De zussen Amal E. en Amina E. waren als eersten aan de beurt. De 37-jarige Amal kwam niet opdagen. Amina E. verscheen via een videoverbinding met de gevangenis in Zwolle in de zittingszaal. Volgens de officier van justitie werkte Amal E. als arts en als korandocente voor IS. Amina E. werkte ook in ziekenhuizen en was betrokken bij de productie van explosieven, zegt de officier. Beide vrouwen zouden deel hebben uitgemaakt van de vrouwenbrigade van IS.

’Vakantie’

Volgens advocate Mirjam Levy werd Amina op 16-jarige leeftijd door haar familie meegenomen voor een ’vakantie’ in Turkije. Ze kwam vervolgens in oorlogsgebied terecht. Amina werd geboren in Alkmaar, maar groeide op in Engeland.

Levy: „Ze was een gelukkige tiener met veel vrienden en ze keek ernaar uit om naar college te gaan. Uit dat leven werd ze weggerukt.” Op haar zeventiende werd ze door haar broer uitgehuwelijkt. De tiener paste zich gaandeweg aan aan de omstandigheden waarin ze terechtkwam.

Levy: „In feite is ze ontvoerd. Haar jeugd is haar afgenomen.” Amina E. heeft het heel zwaar gehad in het kamp en is tijdens verhoren door de FBI slecht behandeld, zegt Levy. „Ze is geen terroriste die moet worden gestraft, maar een slachtoffer dat hulp nodig heeft.”

Gevouwen handen

Amina E. zat met gevouwen handen voor zich aan een tafel in een kamertje in de PI stil te luisteren. Boven haar hoofd tl-balken die vreemd contrasteerden met de kleurige projectie van het atelier van Herman Brood op de muur achter haar.

Ze is bereid om zich aan alle voorwaarden te houden, zei ze zacht. „En ik ben blij dat ik terug ben in Nederland.” Veel verder dan haar cel in een Nederlandse gevangenis zal ze voorlopig niet komen. De rechtbank vond de verdenkingen aan haar adres te ernstig om haar voorlopige hechtenis te schorsen.

Bovendien is het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog lang niet afgerond, zei de officier. Zo vindt er nog onderzoek plaats naar de telefoons van de vrouwen. In een van de toestellen lijkt de administratie te zijn opgeslagen van de vrouwenbrigade van IS.

Advocaat Baris Kizilocak vroeg niet om de hechtenis van oudere zus Amal E. te beëindigen, ook al berust volgens hem de verdenking van het OM dat Amal als arts voor IS werkte, „op drijfzand.”

Dinsdagmiddag moeten nog vier vrouwen voor de rechter verschijnen, maar van twee of drie is al bekend dat ze afstand hebben gedaan van hun recht om de zitting bij te wonen. Onder degenen die ervoor kiezen in de cel te blijven is Hasna A., die ervan wordt verdacht in 2015 in Syrië een jezidivrouw als slaaf te hebben gehouden. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen Jezidi’s.