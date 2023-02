Proces opgehaalde IS-vrouwen van start

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Een van de vrouwen wordt daarnaast verdacht van slavernij. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze in 2015 in Syrië een jezidi-vrouw gebruikt als slaaf. Zij staat dinsdagmiddag voor de rechtbank.

Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi’s. Jezidi’s zijn een religieuze en etnische Koerdische minderheid, die met name in het noorden van Irak leeft.

De twaalf vrouwen en hun 28 kinderen kwamen op 1 november aan in Nederland nadat ze jarenlang hadden vastgezeten in kampen met slechte leefomstandigheden. De vrouwen kwamen daar terecht nadat het door de terreurbeweging Islamitische Staat uitgeroepen kalifaat in Irak en Syrië was ingestort.

Het kabinet besloot vorig jaar deze vrouwen terug te halen, zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij IS. Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen. De vrouwen zitten sindsdien in voorarrest. De kinderen zijn na aankomst overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming en in instellingen geplaatst.

De afgelopen jaren zijn meerdere vrouwen door de rechtbank in Nederland veroordeeld voor hun steun aan IS, dat in Syrië en Irak destijds met veel geweld een kalifaat uitriep.