Boko Haram gebruikt jonge vrouwen bij terreur

De onderzoekers analyseerden 434 zelfmoordaanslagen tussen 2011 en 2017. Van de 338 aanslagen waarvan de identiteit van de dader kon worden vastgesteld, bleken 244 daders vrouwelijk te zijn. De jongste aanslagpleger was een meisje van zeven.

Nadat 276 schoolmeisjes in april 2014 in de Nigeriaanse stad Chibok waren ontvoerd, steeg het aantal vrouwelijke zelfmoordterroristen flink. Boko Haram zet vooral vrouwen in, omdat zij minder vaak gefouilleerd worden en zodoende bommen beter kunnen verstoppen.

Boko Haram is vooral actief in Nigeria en heeft in de laatste zes jaar zo'n 35.000 mensen gedood, voornamelijk burgers.