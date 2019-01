Jongeren gedwongen te pinnen en beroofd op nieuwjaarsdag

De politie kon in het nieuwe jaar meteen aan de slag met een berovingszaak in Gelderland. Zeker vier jongeren werden op nieuwjaarsmorgen gedwongen in een auto te stappen, meldt De Gelderlander. Vervolgens werden ze naar een pinautomaat gebracht waar ze „onder bedreiging van geweld” moesten pinnen, meldt de politie. Eén van de jongeren raakte lichtgewond.

De jongeren werden gedwongen in een kleine donkergekleurde auto te stappen. In de buurt werd daarna een pinautomaat opgezocht. „Vervolgens zijn de slachtoffers achtergelaten en gingen de twee verdachten er in hun auto met een onbekend geldbedrag vandoor”, aldus de politie.

Het is onduidelijk of de daders wapens bij zich hadden. Meer informatie wordt in het belang van het onderzoek nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar getuigen. Zo liepen er tijdens een van de pinberovingen vier personen voorbij. „De politie zou graag met hen in contact komen.”