Loterijwinnaar Glimmen overleefde liquidatiepoging en wint nu 2 keer: ’Echt bizar!’

In tv-programma Miljoenenjacht reikte Martijn Krabbé een cheque van 2,7 miljoen euro uit aan Juan en Grietje. Vrijdag komt daar nog een ander bedrag bovenop. ,,Dit is echt bizar’’, reageert het gezin. ,,Dubbel geluk, ongelofelijk!’’

Juan Knoppel is bekend als vechtsportkampioen en voormalige lijfwacht van horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Hij werd ooit in zijn eigen tuin beschoten en overleefde de poging tot liquidatie. Grietje is een familielid van Kooistra, wiens naam lange tijd rondzong als opdrachtgever.

Moordaanslag

Na de poging tot moord zou een van de veroordeelde daders, Iwan O., in de gevangenis hebben verteld dat Kooistra er achter zat. Hij zou 60.000 euro hebben betaald aan O.. Een ander schoot. Kooistra sprak destijds de beschuldigingen met klem tegen.

Volgens een nieuwsbericht op de website van het advocatenkantoor van Peter Plasman investeerde Knoppel in wietkwekerijen van Iwan O., die in financiële problemen kwam toen enkele kwekerijen werden opgerold. O. zou 15.000 euro schuld hebben gehad bij Knoppel.

PostcodeKanjer

De ene helft van de prijs wordt verdeeld over de winnende postcode 9756 AK, de rest over iedereen met de begincijfers 9756. Dat is in het piepkleine Glimmen het hele dorp. Omdat Juan en Grietje binnen het dorp verhuizen, hebben ze twee keer prijs.

De hoofdprijs werd uiteindelijk verdeeld over slechts vijf gezinnen, die allemaal aan de Rijksstraatweg wonen, waar kavels voor bijvoorbeeld 8 ton of zelfs meer dan een miljoen van eigenaar verwisselen.

De reacties op het tv-spektakel waren dan ook, op zijn minst, verdeeld.