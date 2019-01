Stel uit Glimmen verhuist en wint 2 keer: ’Echt bizar!’

In tv-programma Miljoenenjacht reikte Martijn Krabbé een cheque van 2,7 miljoen euro uit aan Juan en Grietje. Vrijdag komt daar nog een ander bedrag bovenop. ,,Dit is echt bizar’’, reageert het gezin. ,,Dubbel geluk, ongelofelijk!’’

De ene helft van de prijs wordt verdeeld over de winnende postcode 9756 AK, de rest over iedereen met de begincijfers 9756. Dat is in het piepkleine Glimmen het hele dorp. Omdat Juan en Grietje binnen het dorp verhuizen, hebben ze twee keer prijs.

De hoofdprijs werd uiteindelijk verdeeld over slechts vijf gezinnen, die allemaal aan de Rijksstraatweg wonen, waar kavels voor bijvoorbeeld 8 ton of zelfs meer dan een miljoen van eigenaar verwisselen.

Ⓒ ANP

De reacties op het tv-spektakel waren dan ook, op zijn minst, verdeeld.