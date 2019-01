Insluiper schrikt van bewoner en verliest telefoon

De politie kreeg dinsdagnacht een melding van een insluiping in een woning in Rijen. Surveillerende agenten troffen in de buurt van die woning een man aan. Hij is aangehouden en wordt verdacht van insluiping.

„De bewoner vertelde dat hij op de bank lag te slapen toen hij wakker werd van gerommel. Er stond een onbekende man in zijn huis”, meldt de politie. Beide mannen schrokken zo erg van elkaar dat de insluiper er als een haas vandoor ging. Hij zou door een nog niet afgesloten deur de woning binnen zijn geslopen, maar nog niets buitgemaakt.

Wel vonden de agenten een achtergelaten telefoon aan, vermoedelijk van de verdachte. Het gaat om een 26-jarige man uit Polen, die in eigen land nog een gevangenisstraf van drie jaar moet uitzitten. Hij wordt daarom volgens de politie door Nederland uitgeleverd.