Nederlandse auto’s favoriet Italiaanse rovers

Normaal gaat het om ’enkele tientallen meldingen’ per week, maar sinds half juli zit daar dus een forse stijging in. Omdat de wachttijden voor nieuwe ruiten in sommige delen van Italië eveneens flink oploopt, moeten gedupeerde vakantiegangers ver reizen voor een reparatie.

De alarmcentrale waarschuwt Nederlanders om extra voorzichtig te zijn. „Ook tijdens een plaspauze van maar vijf minuten moet je je reservesleutel of paspoort niet onbewaakt in de auto laten liggen.” Ook kunnen automobilisten de houder van de navigatie van de voorruit halen, en de afdruk van de zuignap wegpoetsen.