Brand in Heteren bijna onder controle, bedrijfspand verloren

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Perbureau Heitink

HETEREN - De brand in een bedrijfspand in Heteren (Gelderland) die sinds donderdagochtend woedt is bijna onder controle, meldt de brandweer. Wel is het pand aan de Poort van Midden Gelderland verloren. De afrit Heteren op de A50 richting Arnhem is nog afgesloten vanwege de brand, meldt de ANWB. De rookpluimen zijn in de wijde omgeving te zien.