61-jarige miljonair verdrinkt in zee Barbados

Gezond verstand

,,We schreeuwden nog naar die man dat hij absoluut de zee niet in moest gaan. Hij liep alsnog het water in en de stroming sleurde hem mee”, vertelt een ooggetuige aan het Britse nieuwsmedium. ,,Uiteindelijk kreeg hij in de gaten dat hij in moeilijkheden verkeerde. Hij riep om hulp, maar niemand kon hem redden. Met een beetje gezond verstand begrijp je dat je op dit soort momenten het water niet ingaat”, voegde de lokale bewoner daaraan toe.

Een andere getuige zegt te hebben gezien hoe de miljonair lag te zonnen en vervolgens het water in besloot te duiken. Hij zou daarna zijn overspoeld door een grote golf en niet meer boven zijn komen drijven.

Na een angstige zoektocht werd het lichaam van Smith volgens The Sun maandag aan de kust van Saint James gevonden. Een zakenpartner en een goede vriend identificeerde vervolgens het lichaam.

Na te zijn gescheiden van zijn vrouw, vertrok Mark Smith naar Barbados en liet zijn huis in Sheffield – ter waarde van 1.6 miljoen dollar – achter zich. Tegenover The Sun omschreef een buur van Smith hem als een geweldige man.

IJshockey

Daarnaast is Smith mede-eigenaar geweest van ijshockeyclub The Sheffield Steelers in 2001. ,,Zonder Mark’s generositeit hadden we nooit het seizoen dat jaar kunnen afsluiten. Dat is uiteindelijk een van de belangrijkste seizoenen uit onze geschiedenis gebleken”, vertelt woordvoerder David Simms aan The Star.