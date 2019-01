Lichaam 1,5 jaar onvindbaar door blunder met Google Maps

Darrell Simon werd in november 2014 voor het laatst gezien. Hij was toen 46 jaar oud, zo schrijft The Australian. Pas in mei 2016 werd zijn lichaam gevonden bij Laidley Creek, in de buurt van het huis van Simon’s partner. De politie stelde dat de man zelfmoord heeft gepleegd.

John Lock, lijkschouwer in Queensland, stelt dat vrijwilligers zich hadden gemeld om mee te helpen met de zoektocht naar het lichaam. Zij zijn verkeerd geïnformeerd door de politie en zochten zo met een kaart waarop de grenzen niet klopten.

’Betreurenswaardig’

De lijkschouwer noemt de situatie ’betreurenswaardig’ en zegt dat het niet had mogen gebeuren. Lock raadt de politie aan om voortaan GPS-toestellen van betere kwaliteit in te zetten en hun communicatie met vrijwilligers te verbeteren.