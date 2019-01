Filmpje van schietende man tijdens vuurwerk

Ⓒ Screenshot Youtube

AMSTERDAM - De politie van Amsterdam onderzoekt een filmpje op YouTube van een man met een pet op, die tijdens de jaarwisseling op straat in Amsterdam met een vuurwapen in de lucht schiet. Te zien is hoe hij een magazijn in het pistool duwt, waarna hij vijf schoten lost. Vlakbij staan nietsvermoedende feestvierders, van wie er een paar even omkijken.