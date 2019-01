23.000 handtekeningen voor behoud Bronovo

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een petitie om de ziekenhuizen Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam open te houden is sinds afgelopen weekend ruim 23.000 keer ondertekend. De directie van de HMC-groep, waar de ziekenhuizen onder vallen, neemt eind januari een besluit over de toekomst.