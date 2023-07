Man houdt 18 hechtingen over aan mishandeling bij ruzie om afstandsbediening

ROOSENDAAL - Een 25-jarige man uit Roosendaal (Noord-Brabant) heeft achttien hechtingen overgehouden aan een ruzie met zijn huisgenoot over de afstandsbediening en zenderkeuze op tv. Het slachtoffer werd met een bierfles in zijn gezicht geslagen en met een glasscherf in zijn bil en schouder gestoken. De 35-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie vrijdag.

