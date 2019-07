Trump over vrouwelijke Democraten: ’Stelletje communisten’

Zondag zei Trump op Twitter tegen vier vrouwelijke Congresleden dat ze terug moeten gaan naar hun ’eigen land’. „Herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland en kom dan weer terug.” Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Hij noemde geen namen in zijn tweets, maar het is duidelijk dat het ging over voormalig barvrouw Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en de islamitische lhan Omar, die als enige niet in de VS is geboren, maar in Somalië.

In een nieuwe reeks berichten noemt Trump de vrouwen ’een stelletje communisten’. Het kon Trump niet schelen dat veel mensen zijn tweets racistisch vonden. „Het maakt me niets uit, want veel mensen zijn het met mij eens.”

Straattaal

„Dit hoor je misschien op straat, maar niet van de president van Amerika”, reageerde de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris op de aantijgingen. De Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zei maandag dat de Democraten een verzoek gaan indienen om de tweets van Trump te veroordelen. Vooralsnog heeft één Republikeins Congreslid zich uitgesproken tegen de uitspraken.

Trump ging ook nog in op de acties om illegale migranten op te pakken in het weekend. „De acties waren een groot succes. Jullie hebben er weinig van meegekregen, maar zondag zijn veel mensen opgepakt en uitgezet.”

Geen asiel

De clash tussen de vrouwelijke politici en Trump komt op een moment dat de spanningen rond het nationale debat over migratie hoog oplopen. Trump heeft maandag in de regelgeving uitdrukkelijk de bepaling laten opnemen dat mensen geen asiel in de VS kunnen krijgen, als ze voor hun aankomst door een ander land zijn gereisd waar ze beschermd worden tegen bijvoorbeeld vervolging en marteling.

Die mensen moeten in dat land waar ze eerder waren, asiel aanvragen. Met Canada heeft de VS al heel lang soortgelijke afspraken, maar met Mexico nog niet. Wel hebben Mexico en de VS begin juni afspraken gemaakt over het indammen van de stroom Centraal-Amerikanen.

Trump hoopt met de maatregel de immigrantenstroom te temperen. Die bestaat aan de zuidgrens voornamelijk uit mensen uit El Salvador, Guatemala en Honduras, die eerst door Mexico heen moeten om de Amerikaanse grens te bereiken. Het is volgens Amerikaanse media een voorlopige maatregel die Trump neemt, omdat het Congres volgens hem treuzelt met de benodigde wetgeving.