Protesten in India na tempelbezoek vrouwen

Het hooggerechtshof oordeelde in september dat het discriminerend is om meisjes en vrouwen van 10 tot 50 jaar te weren uit de tempel, die jaarlijks door miljoen mensen wordt bezocht. Conservatieve gelovigen weigeren zich neer te leggen bij die uitspraak, omdat ze geen menstruerende vrouwen willen in de tempel van de celibataire godheid Ayyappa. Vrouwelijke activisten worden sindsdien op afstand gehouden door betogers.

Het is twee vrouwen van in de veertig woensdag alsnog gelukt heimelijk het heiligdom binnen te gaan, nadat ze bij een eerdere poging waren tegengehouden. Het duo kreeg een politie-escorte en wist de tempel kennelijk ongehinderd te bereiken. De opperpriester zou het complex naderhand kort hebben gesloten om „reinigingsrituelen” uit te voeren.

De linkse regering van de deelstaat liet weten achter de hulp aan de vrouwen te staan. „Ik had al duidelijk gemaakt dat de overheid zal voorzien in bescherming als vrouwen de tempel willen bezoeken”, beklemtoonde premier Pinarayi Vijayan van Kerala. Vanuit de oppositie is echter woedend gereageerd.