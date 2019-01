Jongen zwijgt over mislukte kus Top2000-café

Het moet voor Bas Bakkenes uit Hilversum een ongelooflijk begin van het jaar zijn geweest. De ondernemer en bedrijfseconoom haalde het internationale nieuws met beelden waarop hij in het Top2000-café een meisje, vermoedelijk zijn vriendin, wil kussen. Maar op het moment suprême houdt ze de flirtende Bakkenes van zich af.

„Ik laat het hierbij”, zegt hij lachend in een telefonische reactie over het gênante moment, dat zelfs door buitenlandse media als The Daily Mail en New York Post werd overgenomen. „Ik zie inderdaad dat het overal is te zien. Het wordt enorm gehyped, maar ik heb er niets aan. Ik hoop dat dit allemaal zo snel mogelijk overwaait.”

Ook op vragen van De Telegraaf wie de vrouw is en of het nog goed is gekomen tussen de twee wil Bakkenes, die met zijn ’Ondernemingsplannenfabriek’ bedrijven helpt, niet ingaan. „We moeten het een mysterie uit 2018 laten blijven.”

