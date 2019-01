Ambtsdragers vrijuit in zaak overval Gees

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot strafvervolging van twee politiemensen en een officier van justitie wegens gemaakte fouten in een zaak rond een dodelijke woningoverval in het Drentse Gees. De fouten hielden verband met een proces-verbaal waarin onjuistheden stonden. De drie ambtsdragers hebben inderdaad fouten gemaakt, concludeert het OM, maar het gaat te ver om hen hiervoor voor de rechter te brengen. Een disciplinaire straf volstaat.