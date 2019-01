Nuchter Glimmen wint dik 50 miljoen: ’We werken door’

Op de manege gaat het werk voor Karin en haar zwager Johan gewoon door. Ⓒ Jos Schuurman

GLIMMEN - De bewoners van winnaarsdorp Glimmen beseffen langzaam maar zeker wat hen overkomt. Dik vijftig miljoen euro is er deze week vergeven bij de Postcodekanjers. De stemming zit er dan ook nog goed in. Wel blijven de Groningers er nuchter onder, zo blijkt de dag na de megaklapper. Want natuurlijk heeft niet iedereen gewonnen in de ’Kanjerbuurt.’