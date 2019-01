Man probeert met Monopolykaart cel te ontlopen

Agenten kregen een melding dat de man de woning van zijn ex was binnengedrongen en de vrouw bedreigde met een wapen. Die informatie bleek volgens de politie achteraf niet te kloppen. Toch werd de man uiteindelijk aangehouden omdat hij wel degelijk de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling door justitie had geschonden.

Kanskaart

Op het politiebureau toverde de man een zogeheten kanskaart tevoorschijn die hij probeerde in te leveren bij de agenten. „Verlaat de gevangenis zonder te betalen”, valt op het witte exemplaar te lezen. Op die manier hoopte hij zijn celstraf te ontlopen. „We hebben de man credits gegeven voor zijn originaliteit. Maar, helaas voor hem sloten we toch echt de deur en is het transport naar de Penitentiaire Inrichting zojuist aangevraagd.”

De „originele” verdachte staat nog een straf van 84 dagen achter de tralies te wachten.