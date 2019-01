Aantal overboord geslagen containers naar 270

OOST-VLIELAND - Er blijken 270 containers overboord geslagen te zijn van een schip in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. In eerste instantie werd gesproken over dertig. Een woordvoerder van de kustwacht heeft dat gezegd. De MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, verloor de containers in de nacht van dinsdag op woensdag. Het schip kan circa 19.000 containers vervoeren.