Meisje (12) werd doodgereden tijdens mogelijke straatrace, OM eist tien maanden cel

Het OM wees erop dat volgens getuigen de verdachte betrokken was bij een straatrace. Uit technisch onderzoek is gebleken dat verdachte Soufian B. 26 tot 55 kilometer harder reed dan de toegestane 50 kilometer per uur. B. ontkende mee te hebben gedaan aan een straatrace, maar zei niet meer te weten hoe hard hij reed. Wel erkende hij te laat geremd te hebben.

Het OM eiste ook intrekking van zijn rijbewijs voor drie jaar. Het meisje zat die dag achter op de fiets van haar moeder op de Rijksweg in het Limburgse dorp, toen beiden werden aangereden door de verdachte. De moeder stak op dat moment de weg over, omdat de auto bestuurd door de verdachte nog een heel eind van haar af reed, vertelde ze in de rechtbank.

Tweedehands-autohandelaar B. betuigde spijt. Advocaat Marcel Heuvelmans pleitte voor een taakstraf. Ook drie jaar geen rijbewijs is volgens de raadsman te lang en zou het einde voor zijn autobedrijf betekenen.

De rechtbank doet uitspraak op 31 augustus.