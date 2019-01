’Opruimen van strand is alleen maar lief’

Ⓒ GinoPress B.V.

OOST-VLIELAND - Fleecedekens, kuipstoeltjes, lattenbodems en gloeilampen, dat is wat er woensdag is aangespoeld op Vlieland. Bewoners van het Waddeneiland zijn druk bezig met opruimen. Bij het strand hebben mensen al bultjes van de spullen gemaakt. Een deel daarvan gaat mee naar huis, als souvenir, maar dat vindt de gemeente niet erg. „Het is alleen maar heel lief. Wij zijn blij dat we de troep kwijt zijn. Verwerken kost meer dan het spul waard is. Bovendien valt het met onze twee agenten toch niet te bewaken, het spul ligt over het hele strand”, zegt burgemeester Tineke Schokker (CDA) van Vlieland.