Haagse bronnen: asielinstroom nog dit jaar door het dak

Dat is een forse toename. In 2021 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal 34.860 asielzoekers en nareizigers. Nederland krijgt dit jaar te maken met de hoogste asielinstroom sinds de vluchtelingencrisis in 2015, toen vooral veel Syriërs naar ons land kwamen. Een van de oorzaken zou zijn dat de corona-reisbeperkingen zijn opgeheven.

En het einde van de piek lijkt nog lang niet in zicht. Volgens ingewijden stelt het kabinet de prognoses voor de instroom naar boven bij. De verwachting is dat de instroom dit jaar kan oplopen tot zo’n 55.000.

Volgend jaar zal dat nog iets hoger kunnen zijn. Er wordt zelfs rekening gehouden met een scenario waarbij de instroom volgend jaar oploopt tot richting 60.000. In de jaren daarna zou die dan weer terugvallen naar zo’n 40.000. De IND zou in 2023 door drukte langer doen over asielprocedures, klinkt de verwachting.

Dat aantal is exclusief Oekraïners, aangezien die niet in de asielprocedure zijn beland. Voor vluchtelingen uit Oekraïne is namelijk afzonderlijke opvang opgetuigd.