Aanhouding voor vuurwerkbom Enschede

Henk Kempers stond toevallig bij de aanhangwagen waar vuruwerk op lag. Naast die aanhanger stond een vuurton.

Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat er op de aanhanger een mortierinstallatie heeft gesstaan. Een explosie volgde en Kempers werd geraakt door rondvliegende brokken.

Wat er precies voor vuurwerk op de aanhangwagen lag, is nog niet bekend. De eigenaar van de wagen is inmiddels bekend, maar of dat ook de persoon is die nu aangehouden is nog niet duidelijk.