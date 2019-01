Juliana had als prinses geen trek in zwemvest

Prinses Juliana in 1939 Ⓒ ANP

Den Haag - Tijdens een riskante bootreis in de Tweede Wereldoorlog weigerde prinses Juliana een zwemvest om te doen. Ondanks dat er vuur van kanonnen op zee te zien was, maakte zij kalm een grapje over al die toestand. Met een glas cognac erbij konden de prinses en de bemanning lachen om het avontuur.