’Afvallen lukt alleen stapsgewijs’

Januari is voor veel Nederlanders dé afvalmaand. Het is dat ook geen toeval dat het Voedingscentrum vandaag een nieuwe campagne lanceerde. Het advies? De Eetwissel. Niks geen crashdiëten of rigoureus anders eten, maar in heel kleine stapjes richting dat ene grote doel, een gezond gewicht.