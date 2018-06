Veertien doden bij busongeluk Maleisië

De bus zou zaterdagochtend (lokale tijd) in de buurt van de plaats Muar aan de westkust van de weg zijn geraakt en vervolgens van een helling gestort. Waarschijnlijk is de bestuurder de controle over het voertuig kwijtgeraakt.

Onder de doden waren een jong meisje en zeven vrouwen. Het is niet uitgesloten dat er zich buitenlanders onder de slachtoffers bevinden.