’Jutters op de eilanden doen goed werk’

Het eiland Vlieland gezien vanuit Terschelling. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - „De strandjutters op Vlieland en Terschelling die de goederen opruimen die op de stranden zijn aangespoeld, doen heel goed werk. Zo komen deze spullen niet terug in de zee en uiteindelijk niet in de oceaan terecht.” Dat zegt Erik van Sebille, die verbonden is aan de Universiteit Utrecht en onderzoek doet naar oceaanstromingen.