Beschermde Braziliaanse gebieden ontginnen

"Het is een schande dat de Braziliaanse cavalerie niet zo efficiënt was als die van de Amerikanen, die hun indianen uitroeiden", aldus de visie van de nieuwe president Jair Bolsonaro. De nieuwe president wil grondstoffen winnen in de inheemse gebieden. Op dit moment is dat vaak niet toegestaan vanwege de beschermde status ervan.

Bovendien ergert de 'Braziliaanse Trump' zich aan de omvang van inheemse territoria. "Als het aan mij ligt", beloofde Bolsonaro zijn aanhang, "komt er geen centimeter indiaanse grond meer bij." Die boodschap is een klap in het gezicht voor de inheemse Brazilianen die vaak al jaren strijden voor formele erkenning van hun territoria.

Het land telt ook naar schatting honderd kleine stammen die nooit met de buitenwereld in contact zijn geweest.

Bekijk ook: Bolsonaro nieuwe president Brazilië