’Verplichte maatregelen voorkomen verkeersdoden’

Technische aanpassingen in een auto zouden aanrijdingen , zoals deze kettingsbotsing, kunnen voorkomen. Ⓒ 123RF

Bijna vier jaar geleden richtte Elly Winkel de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) op voor nabestaanden van verkeersongevallen. Dat gebeurde toen haar zoon Fred werd doodgereden en ze merkte wat er mis gaat in de hulpverlening. „Daarom moet je gewoon voorkomen dat ongevallen gebeuren, want er is al veel mogelijk.”