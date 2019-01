Laatste verdachte opgepakt voor steekpartij Vibes

Ⓒ MEDIA TV

ROTTERDAM - De politie heeft nog een verdachte aangehouden in verband met de steekpartij bij discotheek Vibes in Rotterdam. Het is een 29-jarige Rotterdammer. Door de steekpartij raakten vijf personen gewond, van wie twee ernstig. Met deze laatste aanhouding denkt de politie nu alle verdachten te hebben opgepakt.