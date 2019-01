Dikke vergoeding voor vrouw die uitgleed over mayonaise in supermarkt

Zonder de boel af te zetten, was de medewerker weggelopen. Een 23-jarige vrouw die boodschappen deed in de winkel kwam daardoor ten val. „Huilend van de pijn en schrik en onder de mayonaise moest ze vervolgens op eigen houtje de klantenservice zien te bereiken”, vertelt Ron Hooijenga van letselschadebureau JBL&G, die de zaak in behandeling nam. Volgens het slachtoffer stak het personeel uit de supermarkt namelijk geen hand uit om haar te helpen.

Het slachtoffer schakelde uiteindelijk de letselspecialist in om de opgelopen schade op de supermarkt te verhalen. Om welke winkel het ging, wil JBL&G niet naar buiten brengen. De verzekeraar van de supermarkt heeft een schikking getroffen.

Gebroken heup door lint

Ook in 2016 ging het al eens mis in een supermarkt in Hilversum. Daar gleed een toen 69-jarige vrouw uit over een plastic lint dat op de vloer lag. Hierdoor raakte ze buiten bewustzijn en liep ze een gebroken heup op die met pinnen weer vast moest worden gezet. Verzekeraar AXA XL keerde aan dit slachtoffer het dubbele bedrag uit, namelijk 23.000 euro.

In beide gevallen ging het om bedragen die de medische- en andere extra kosten moesten dekken.