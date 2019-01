Ontstellend gezinsdrama

Matthew McConaughey als Richard Wershe Sr. en Richie Merritt als White Boy Rick.

Waargebeurd: in de jaren 80 zette de FBI een 14-jarige jongen in als informant, om grip te krijgen op de gevaarlijke drugswereld van Detroit. Het akelige levensverhaal van deze Richard Wershe Jr. smeekte om een goede film. En dat is gelukt met White Boy Rick.