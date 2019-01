‘Plastic containers op Noordpool kleine ramp’

De inhoud van de losgeslagen containers komt daar dus ook terecht als de containers niet worden opgeruimd. Volgens Van Sebille gaat het om een ‘significante hoeveelheid’. Als de containers volledig vol zouden zitten met plastic, dan zou in een keer tien procent van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfplastic vanuit Nederland en Duitsland in het poolgebied terecht komen, stelt de onderzoeker.

Zoveel plastic zit in werkelijkheid niet in de containers. ,,Als je er vanuit gaat dat tien procent van de containers plastic bevat, is het nog steeds veel: dan komt dus in een keer een procent vrij.’’ Volgens Van Sebille is het loslaan van de containers ‘een kleine ramp’ voor de Noordpool. Het plastic wordt gegeten door organismen.

In de containers die tot nu toe aangespoeld zijn op de eilanden, zaten veel voorwerpen van plastic. Onder meer auto-onderdelen en kuipstoeltjes spoelden aan. Ook spoelde op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog veel piepschuim aan, dat vaak als verpakkingsmateriaal is gebruikt.